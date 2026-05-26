İsrail'deki askeri sansürün kalkmasının ardından devlet televizyonu KAN'ın verdiği haberde, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği onlarca beldenin dışında da kara saldırılarına giriştiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin, Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği gün içinde basına yansıdı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarının ardından Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavtar beldesini işgal etti.

Hizbullah ise Nebatiye kent merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan belde ve çevresinde İsrail hedeflerine bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, saat 09.45'te beldedeki dere yatağı çevresinde bulunan İsrail askerleri ve araçlarının roketlerle hedef alındığı, saat 07.00'de ise aynı bölgeye topçu atışları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hizbullah ayrıca, sabaha karşı yoğun hava ve topçu desteği altında beldeye ilerleyen İsrail güçleriyle çatışmaya girdiklerini ve saat 08.45'te bir Merkava tankını imha ettiklerini ileri sürdü.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmiş ve sınır hattında "sarı hat" adıyla tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet Silm beldesinde bir otomobili insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki 2 belde için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a yönelik saldırıların genişletilmesi kararı gündemiyle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile güvenlik toplantısı düzenledi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Sarife beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi, 2 çalışan yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti için saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine göç etmelerini istedi.

İsrail ordusunun, Lübnan'a saldırıları genişletme hazırlıkları kapsamında yedek askerleri göreve çağırdığı, Güvenlik Kabinesi'nin de Lübnan ve İran dosyalarını görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam toplanacağı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Mişgara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

07.16 İsrail yönetiminin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı bildirildi.

02.37 Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerinde bulunan 70'i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

00.00 İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın Mişgara ve Kevseriyyet Ruz beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.