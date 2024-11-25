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Dünya

Ateşkes kararı da durdurmuyor! İşgalci İsrail: Hizbullah'a ait 25 hedefi vurduk

Katil İsrail ordusu, Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait komuta merkezleri ve kontrol noktalarını hedef alan 25 saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Ateşkes kararı da durdurmuyor! İşgalci İsrail: Hizbullah'a ait 25 hedefi vurduk
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İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava kuvvetlerine ait uçaklar, askeri istihbarat birimi Aman'ın talimatları doğrultusunda, son bir saatte, Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait yaklaşık 25 hedefi vurdu. Bu hedefler arasında Nebatiye, Baalbek, Bekaa, Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Beyrut çevresindeki bölgeler de yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında, Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait komuta odaları, kontrol merkezleri ve istihbarat toplama noktalarının yer aldığı belirtildi.

Söz konusu bina ve tesislerde Hizbullah üyeleri ve liderlerinin bulunduğu iddia edilen açıklamada, bu hedeflerin Hizbullah'ın operasyonel ve diğer stratejik kararları almak için durum analizi yaptığı merkezler olduğu ileri sürüldü.

Hizbullah Yürütme Konseyi'nin, Cihad Konseyi'nin bünyesindeki askeri birimlerle operasyonları yönettiği öne sürülen açıklamada, Yürütme Konseyi üyelerinin, güç kullanımını devreye sokma ve savaşan kuvvetlere destek verme gibi Hizbullah'ın stratejik karar alma sürecinde büyük etkiye sahip olduğu, bir diğer görevinin ise Hizbullah faaliyetlerine finans sağlamak olduğu kaydedildi.

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