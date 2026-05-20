  Ateşkes lafta kaldı! Katil İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı: Çok sayıda ölü var
Ateşkes lafta kaldı! Katil İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı: Çok sayıda ölü var

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güney Lübnan'a düzenlediği son saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

MEHMET SELVİTOP20 Mayıs 2026 Çarşamba 07:17 - Güncelleme:
İsrail, devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in ülkenin Sur şehrindeki Deyr Kanun en-Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtilerek, "İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır" denildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı "katliam" olarak nitelerken, İsrail ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 42 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

