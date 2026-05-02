Dünya

Ateşkes masada kaldı! Katil İsrail kana doymuyor: Ölü sayısı yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Habbuş beldesine düzenlediği saldırıda ölü sayısının 12'ye, yaralı sayısının 25'e yükseldiği bildirildi.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, akşam saatlerinde saldırı tehdidinde bulunulan Habbuş beldesini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölü sayısının 12'ye çıktığını, aralarında bir kız çocuğu ve 4 kadının da bulunduğu 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, daha önce 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürüyor. Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

