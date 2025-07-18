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Dünya

Ateşkes masasında Netanyahu çomağı: Defalarca yapılan teklifi yine reddetti

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes masasına yine çomak soktu. İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kapsamlı ateşkesi içeren önerilerini soykırımcı Netanyahu'nun reddettiğini açıkladı.

IHA18 Temmuz 2025 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Ateşkes masasında Netanyahu çomağı: Defalarca yapılan teklifi yine reddetti
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve kapsamlı bir ateşkesi öngören bir anlaşmayı defalarca teklif ettiklerini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu teklifi reddettiğini söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Ebu Ubeyde, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve kapsamlı bir ateşkesi öngören bir anlaşmayı defalarca teklif ettiklerini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu teklifi reddettiğini söyledi. Sözcü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti. İsrail'i uzlaşmazlıkla suçlayan Ubeyde, "İsrail mevcut müzakerelerden çekilirse, 10 esirin serbest bırakılmasına dair kısmî bir teklifin yeniden sunulacağını vaat etmiyoruz" dedi.

Ubeyde, "Savaşçılarımız uzun sürecek bir yıpratma savaşına devam etmeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

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  • netanyahu
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