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Dünya

Ateşkes sonrası açıklama yaptılar: Türkiye'ye bildirdik

İsrail-Lübnan ateşkesinin resmen başlamasının ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi, esir değişimi konusunda ciddi bir ateşkes anlaşmasına hazır olduklarını Türkiye'ye bildirdiklerini söyledi.

Star Gazetesi27 Kasım 2024 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Ateşkes sonrası açıklama yaptılar: Türkiye'ye bildirdik
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Üst düzey bir Hamas yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün İsrail ile Hizbullah arasında imzalanan anlaşmanın ardından Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

Yetkili, Filistin İslamcı hareketinin de Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuyla ateşkese "hazır" olduğunu doğruladı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: TÜRKİYE'YE BİLDİRDİK

Lübnan'da imzalanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Hamas yetkilisi, "Lübnan'da ateşkes ilanı bir zafer ve direniş için büyük bir başarıdır" dedi.

Katliamcı İsrail'i ateşkes anlaşmasını engellemekle suçlayan Hamas yetkilisi, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir değişimi konusunda ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik" ifadelerini kullandı.

BİDEN: GAZZE'DE ATEŞKESTE TÜRKİYE İLE ÇALIŞACAĞIZ

Joe Biden, İsrail-Hizbullah krizinin ateşkesle çözümü yönünde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze'ye çevrileceğini ifade etti.

Biden, "Önümüzdeki günlerde ABD; Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail ile birlikte Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak." dedi.

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