Ateşkes sonrası Gazze için girişim başlatıldı

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Başkanı Yahya es-Serrac, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, girişimin hedefinin, büyük can kayıplarına ve altyapı ve temel hizmetlerde büyük kayıplara neden olan savaşın etkilerini gidermek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için acil müdahaleleri ve stratejik planlamayı birleştiren kapsamlı bir plan geliştirmek olduğunu söyledi.

Birlik Başkanı Serrac, çerçevenin, acil insani ihtiyaçların karşılanmasına ve daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesine odaklanarak, topluluk katılımının artırılmasına ve insani ve sosyal potansiyele yatırım yapılmasına dayanan yerel bir vizyonu benimsediğini aktardı.

Çerçevenin Gazze'nin boş bir arazi olarak tasvir edilmesini reddettiğini vurgulayan Serrac, yeniden inşa operasyonları sırasında Gazze Şeridi'nin tarihi ve kültürel kimliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Serrac, girişimin, kapsamlı kalkınma için uzun vadeli bir vizyonu destekleyen kısa vadeli çözümler sunarken, toplumun çeşitli kesimlerinin planlama ve uygulamaya katılımını sağlamak için başta yerel mülkiyet ve topluluk katılımı olmak üzere temel ilkelere dayandığını dile getirdi.

Uluslararası topluma, yerel ve uluslararası ortaklara girişimi desteklemeleri ve bunu Gazze'nin onur ve bağımsızlık temelleri üzerinde toparlanmasını sağlayacak bir gerçeğe dönüştürmeleri çağrısında bulunan Serrac, eylem çerçevesinin yalnızca bir plan değil, aynı zamanda krizi sürdürülebilir bir geleceğe yönelik bir sıçrama tahtasına dönüştürmek için bir fırsat olduğuna dikkati çekti.

Gazze Belediyesi Planlama ve Yatırım Birimi Müdürü Mahir Salim ise girişimle ilgili bir sunum yaparak genel vizyon ve yol haritasını anlattı.

Salim, planın daha iyi inşa etme, gelecekte genişleme, ekonomiyi geliştirme ve sürdürülebilir kavramları benimseme gibi temellere dayandığını söyledi.

Filistin hükümetinin yayımladığı son verilere göre, İsrail ordusu, geçen sürede Gazze Şeridi'ne yaklaşık 100 bin ton patlayıcı attı, bu saldırılar altyapının yüzde 88'inin tahrip olmasına neden oldu.

İSRAİL ORDUSU, ATEŞKESE RAĞMEN GAZZE'DE 1 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının pazar günü uygulamaya girmesine rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde ateşkesi ihlal ederek 1 kişiyi öldürdüğünü kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki tehditlere karşı" saldırıların devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu için tehdit oluşturan bir dizi silahlı şüphelinin tespit edildiği öne sürülen açıklamada, Ekrem Atıf Zenun isimli Filistinlinin İslami Cihad Hareketi'ne mensup olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, "Filistin halkını İsrail ordusunun talimatlarına uymaya ve bölgede konuşlu güçlere yaklaşmamaya çağırıyoruz." tehdidinde bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün İsrail ordusunun "ateşkese rağmen" açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 47 bin 161'e, yaralı sayısının ise 111 bin 166'ya çıktığı bildirilmişti.

Sivil savunma ekiplerinin enkazda kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkazda ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edilmişti.

İSRAİL'İN HAMAS'TAN ARBEL YEHUD İSİMLİ ESİRİN 2. TURDA SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİĞİ İDDİASI

İsrail'in, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasında cumartesi günü gerçekleşecek 2. tur esir takası kapsamında, Hamas'tan Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmasını talep ettiği öne sürüldü.

İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail'in arabuluculara başvurarak Hamas'tan sivil kadın esirlerden Arbel Yehud'un serbest bırakılması talebinde bulunduğunu iddia etti.

Haberde, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın, Mısır'da arabulucularla görüşmeler yaptıktan sonra bugün İsrail'e geri döndükleri aktarıldı.

Sivil esir olduğu için serbest bırakılması istenen Yehud'un İslami Cihad Hareketi tarafından tutulduğu belirtilen haberde, Hamas'ın bu sebeple söz konusu kişinin serbest bırakılacağı taahhüdünde bulunmadığı ve durumu hakkında bilgi vermeyi reddettiği iddia edildi.

Hamas'ın isim listesini İsrail'e arabulucular yoluyla cuma günü resmi olarak iletmesi bekleniyor.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Bar'ın, dün Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile Philadelphi Koridoru'ndaki durumu görüştüğü bildirilmişti.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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