Ateşkes sonrası Gazze'de kanlı bilanço! 23 şehit, 122 yaralı

İsrail basınındaki haberlere göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini ifade etti.

Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nin en büyük insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek İsrail saldırılarından 20 bin patlamamış mühimmatın kaldığını bildirdi.

İsrail mahkemesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin idari tutukluk süresini 6 ay daha uzattığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından sürdürdüğü saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı kullanmak için destekleyip donattığı çetelere sağladığı para ve silahlar Hamas tarafından ele geçirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den 30 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Müdürü Ahmed Dıhayr, İsrail'in ateşkes ve esir takası mutabakatı kapsamında teslim ettiği cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini söyledi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan Türkiye'nin "İyilik Gemisi" Mısır'ın El-Ariş Limanı açıklarına ulaştı. Geminin limana yanaşması için yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü Murad İştivi'nin de aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin yerinde takibinin yanı sıra ilgili kurumlar ve makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı.

İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında gece teslim ettiği İsrailli esirlere ait 2 cesedin kimlik tespitinin tamamlandığını bildirdi.

ABD'nin, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerinin bulunmasına yardımcı olacak Filistinlilere para ödülü vermeyi planladığı öne sürüldü.

Mersin Limanı'ndan Gazze'ye yola çıkan 17. İyilik Gemisi, Mısır'ın El Ariş Limanı'na doğru seyrini sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını "barış için tarihi bir fırsat" olarak değerlendirdi.

05.30 İsrail ordusunun işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

04.03 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki barış sürecinde sonraki aşamanın Hamas'ın silahsızlanması olduğunu belirterek, "Silahların teslim edilmesini ya da imha edilmesini istiyoruz ve onlar (Hamas) bunu kabul etti. Eğer yapmazlarsa, bunu biz yaparız" açıklamasında bulundu.

02.03 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'de ateşkesin bozulması durumunda İsrail ordusuna Hamas'a karşı "kapsamlı bir plan hazırlama" talimatı verdiği bildirildi.

01.59 ABD yönetimi, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiğini belirterek, ölü esirlerin cenazelerinin tespit edilip çıkarılması konusunda büyük enkaz yığınları nedeniyle ciddi zorluklar bulunduğunu ancak Türkiye gibi bazı ülkelerin arama kurtarma faaliyetlerinde rol almaya hazır olduğunu bildirdi.

01.09 ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, İsrail'in bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini aradığını söyledi.

00.28 Demokrat Parti'nin New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump'a, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda kredi vermek için "çok erken" olduğunu belirtti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.