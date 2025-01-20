İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2025 Pazartesi / 21 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5964
  • EURO
    36,7146
  • ALTIN
    3095.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ateşkes sonrası İsrail'den itiraf: Savaş bitti, Hamas kazandı
Dünya

Ateşkes sonrası İsrail'den itiraf: Savaş bitti, Hamas kazandı

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, savaşın bittiğini, Hamas'ın kazandığını ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Ateşkes sonrası İsrail'den itiraf: Savaş bitti, Hamas kazandı
ABONE OL

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulunan Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.

Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti:

"Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.