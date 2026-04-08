İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5253
  • EURO
    52,1941
  • ALTIN
    6866.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  Ateşkes sonrası Suriye hava sahası açıldı: Şam Havalimanı'nda uçuşlar başladı
Ateşkes sonrası Suriye hava sahası açıldı: Şam Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Suriye hava sahası üzerinden uçuşların yeniden başladığı ve Şam Uluslararası Havalimanı'nda operasyonların normale döndüğü bildirildi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, son dönemdeki bölgesel gelişmeler doğrultusunda, risk yönetimi konusunda uzman bir komitenin yürüttüğü teknik değerlendirmeler sonucunda alındığı ifade edildi.

Açıklamada, daha önce kapatılan tüm hava koridorlarının yeniden açıldığı, Suriye hava sahası üzerinden hava trafiğinin yeniden başlatıldığı ve Şam Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların, kabul ve kalkışların onaylı tarifelere göre düzenli şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Kararın, bölgesel ve uluslararası kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen kapsamlı teknik değerlendirmelerin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, bu adımın hava güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması ve hava trafiğinin uluslararası standartlara uygun, daha etkin ve düzenli şekilde yürütülmesi amacı taşıdığı vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Pusu davasında ‘kim vurdu' savaşı! Sanıklar suçu birbirine attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.