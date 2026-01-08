İSTANBUL 17°C / 3°C
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşaması kapsamında haftaya Türkiye'nin de dahil olması beklenen 'Gazze Barış Kurulu'nu duyuracağı öne sürüldü. Yetkililer, kurula katılması beklenen ülkelerin arasında Türkiye başta olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın bulunduğunu kaydetti.

ABD merkezli internet sitesi Axios'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde planın ikinci aşamasına ilişkin iddialara yer verildi.

Buna göre ABD Başkanı Trump'ın, plan kapsamında haftaya "Gazze Barış Kurulu"nu duyurmasının beklendiğini belirten yetkililer, Trump'ın başkanlık edeceği kurulda yaklaşık 15 ülkeden liderin de yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu yapının, "kurulacak Filistin teknokrat hükümetini ve yeniden inşa sürecini" denetleyeceğini ifade eden yetkililer, önemli ülkelere kurula katılmaları için davet yollandığını dile getirdi.

Yetkililer, kurula katılması beklenen ülkelerin arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Trump'ın gündeminde yer alan Venezuela ve Rusya-Ukrayna gibi konulardaki gelişmelere bağlı olarak planın şekil değiştirebileceği uyarısında bulundu.

KURULUN SAHADAKİ TEMSİLCİSİNİN MLADENOV OLMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, kurulun sahadaki temsilcisinin eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov olacağını belirtti.

Mladenov'un hafta içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşmesinin beklendiği bildirildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 279'a yükseldiği paylaşılmıştı.

