İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7257
  • EURO
    48,3896
  • ALTIN
    5336.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ateşkes sürecine Siyonist Ben-Gvir çomağı: Hamas korkusundan tehditler savurdu
Dünya

Ateşkes sürecine Siyonist Ben-Gvir çomağı: Hamas korkusundan tehditler savurdu

İsrail'in soykırımcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in Hamas korkusu devam ediyor. Gazze'de sağlanan ateşkese karşı açık tehditlerde bulundu. Ben-Gvir, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse hükümetten çekileceklerini ve anlaşmaya destek vermeyeceklerini açıkladı.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 22:29 - Güncelleme:
Ateşkes sürecine Siyonist Ben-Gvir çomağı: Hamas korkusundan tehditler savurdu
ABONE OL

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, esirler döneceği için mutlu olduklarını iddia ederken Gazze'ye saldırıların hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılmış İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının çok ağır bir bedel olduğunu öne süren Ben-Gvir, anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve Yahudi Gücü Partisi olarak hükümet toplantısı sırasında anlaşmaya karşı çıkacaklarını açıkladı.

ANA HEDEFİ "HAMAS"

Aşırı sağcı bakan, ana hedefin "Hamas yönetiminin ortadan kaldırılması" olduğunu ve Netanyahu'nun kendisine bu konuda söz verdiğini savundu.

"Aldatılmaya izin vermeyeceğiz." iddiasında bulunan Ben-Gvir, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse Yahudi Gücü Partisi olarak hükümetten çekileceklerini açıkladı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi görüşen İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona ererken anlaşmanın onaylanacağı genişletilmiş kabine toplantısının gecikmeli başlayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, akşam saatlerinde İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile görüştüğü, hükümet toplantısındaki gecikmenin bu sebeple yaşandığı kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.