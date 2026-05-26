  • Ateşkese rağmen bayram arifesinde katliam! Gazze'de siviller hedef alındı
Dünya

Ateşkese rağmen bayram arifesinde katliam! Gazze'de siviller hedef alındı

İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Kurban Bayramı arifesinde Gazze Şeridi'ndeki sivilleri hedef almaya devam etti. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı bir alanın bombalanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin yakınlarının Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki feryatları ve vedalaşma anları yürekleri dağladı.

AA26 Mayıs 2026 Salı 11:54 - Güncelleme:
Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren katil İsrail, Kurban Bayramı arifesinde sivilleri vurdu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

- ÖLEN FİLİSTİNLİLERİN YAKINLARI, HASTANEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneye gelen ve yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu.

Bir Filistinlinin, saldırıda ölen yakınının cansız bedenine sarılarak vedalaştığı, çevresindekilerin ise onu teskin etmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

