Ateşkese rağmen katliam emri
Mübarek Ramazan ayında Filistin’e bomba yağdıran terör devleti İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı. Anlaşmadan saatler sonra İsrail Başbakanı Netanyahu, “Gazze’de savaş bitmedi” diyerek katliamın süreceği mesajı verdi.
Terör devleti İsrail, mübarek Ramazan ayında tüm İslam dünyasını hedef alan Filistin’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Gazze’deki Filistinli direniş gruplarına ait 350 noktayı vurduklarını duyururken, Filistin Sağlık Bakanlığı bombardımanda şehit olanların sayısının 25’e yükseldiğini bildirdi. Cumartesi sabahından beri devam eden terör devletinin katliamlarının ardından Katar ve Mısır’ın arabuluculuğu ile dün sabah saatlerinde Gazze’de ateşkes ilan edildi.
‘SAVAŞ BİTMEDİ’
Hamas’a bağlı El Aksa televizyon kanalının haberine göre, direniş grupları ile işgal güçleri arasında varılan ateşkes yerel saatle 04.30’da devreye girdi. Filistinli direnişçilerin ortak operasyon odası adına açıklama yapan Ebu Mücahid El Brim akan kanı durdurma çabalarının sonuç getirdiğini söylerken, terör devletinden de “Katliama devam” mesajı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Gazze’de savaş bitmedi. Biraz sabır gerekli” dedi. Ateşkese hiçbir atıf yapmayan Netanyahu, işgal kuvvetlerinin terör kulelerini yok ettiğini belirterek “Güneydeki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama amacımız sürüyor” diye konuştu.
ORTAKLARI KAN İSTİYOR
Netanyahu’ya geçen ay düzenlenen seçimleri kazandıran ırkçı koalisyon ortakları da Gazze’de daha fazla kan dökülmesi için Başbakan’a siyasi baskı yapmaya başladı. Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” derken, ırkçı Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich ise işgal güçlerinin saldırılarında şehit olan Filistinli sayısını az buldu. Twitter’dan açıklama yapan Smotrich, “Gazze’deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi ve Hamas’a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı. Böylece Hamas’ın kendisini toparlaması yıllarca alabilir ve bir daha İsrail’e saldırmadan önce iyi düşünürdü” ifadelerini kullandı.
Gazze’de 130 konut kullanılamaz halde
İsrail’in Gazze Şeridi’ne hafta sonu düzenlediği saldırılarda 130 konut kullanılmaz hale geldi. Gazze’deki Bayındırlık ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırıları sonucu 130 apartman dairesinin yıkıldığını, 700’ünün de hasar gördüğünü ifade etti. Serhan, Bakanlığa bağlı teknik ve acil durum ekiplerinin, saldırıların başladığı andan itibaren görev başında olduğunu, enkazları kaldırarak sokakları açtıklarını ve riskli binaları zararsız hale getirdiklerini aktardı. Sivillere yönelik saldırıları kınayan Serhan, bağışçı ülkelerden evlerini ve varlıklarını kaybeden Filistinlilere yardım etmelerini istedi.
25 ŞEHİT 150 YARALI
İşgalci İsrail’in saldırılarında 2 hamile kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu. 4 aylık Maria, Gazze’de toprağa verldi.
Trump’tan katil İsrail’e destek
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’den İsrail’e yönelik roket saldırılarını gerekçe göstererek İsrail’e tam destek verdiğini belirtti.Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada “İsrail, Hamas’ın roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail’i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz” dedi. Filistinlilere de hitap eden Trump, “İsrail’e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın” paylaşımında bulundu. Öte yandan, ABD Dışişleri’nin Antisemitizmle Mücadele Temsilcisi Elan Carr da antisiyonizm ile Yahudi düşmanlığını denk saydıklarını belirterek, İsrail’in varlığını tehdit eden ülkelerle ilişkiyi kesebileceklerini söyledi.
Körfez’den vahşete sessiz onay
Terör devleti İsrail’in Gazze’yi kana bulayan ve 25 Filistinliyi şehit eden saldırılarının ardından Ortadoğu’da Amerikan politikalarının iş birlikçisi konumundaki Arap liderleri sessizliğini koruyor. İşgal güçleriyle gizli görüşmeler yürüten Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed bin Zayed konu hakkında tek bir açıklama bile yapmazken, Mısır’ın darbeci lideri Sisi de Filistinlilerin katliamını izlemekle yetindi. Öte yandan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya da dışişleri bakanlıkları eliyle yaptıkları açıklamalarda, ‘İsrail’in kendini savunma hakkına’ vurgu yaparak Filistinlilerin şehit edilmesi meşrulaştırılmaya çalıştı.
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