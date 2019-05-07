Ateşkese rağmen katliam emri

Terör devleti İsrail, mübarek Ramazan ayında tüm İslam dünyasını hedef alan Filistin’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu Gazze’deki Filistinli direniş gruplarına ait 350 noktayı vurduklarını duyururken, Filistin Sağlık Bakanlığı bombardımanda şehit olanların sayısının 25’e yükseldiğini bildirdi. Cumartesi sabahından beri devam eden terör devletinin katliamlarının ardından Katar ve Mısır’ın arabuluculuğu ile dün sabah saatlerinde Gazze’de ateşkes ilan edildi.

‘SAVAŞ BİTMEDİ’

Hamas’a bağlı El Aksa televizyon kanalının haberine göre, direniş grupları ile işgal güçleri arasında varılan ateşkes yerel saatle 04.30’da devreye girdi. Filistinli direnişçilerin ortak operasyon odası adına açıklama yapan Ebu Mücahid El Brim akan kanı durdurma çabalarının sonuç getirdiğini söylerken, terör devletinden de “Katliama devam” mesajı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “Gazze’de savaş bitmedi. Biraz sabır gerekli” dedi. Ateşkese hiçbir atıf yapmayan Netanyahu, işgal kuvvetlerinin terör kulelerini yok ettiğini belirterek “Güneydeki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama amacımız sürüyor” diye konuştu.

ORTAKLARI KAN İSTİYOR

Netanyahu’ya geçen ay düzenlenen seçimleri kazandıran ırkçı koalisyon ortakları da Gazze’de daha fazla kan dökülmesi için Başbakan’a siyasi baskı yapmaya başladı. Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” derken, ırkçı Birleşik Sağ Partisi milletvekili Bezalel Smotrich ise işgal güçlerinin saldırılarında şehit olan Filistinli sayısını az buldu. Twitter’dan açıklama yapan Smotrich, “Gazze’deki çatışma 700 teröristin öldürülmesi ve Hamas’a büyük çaplı fiziksel hasar verilerek son bulmalıydı. Böylece Hamas’ın kendisini toparlaması yıllarca alabilir ve bir daha İsrail’e saldırmadan önce iyi düşünürdü” ifadelerini kullandı.