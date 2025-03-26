Ateşkesi bozan İsrail Gazze'ye saldırıyor! En az 12 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, farklı bölgelerde sivillere ait evleri ve toplanma alanlarını bombaladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde el-Neccar ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 6'sı çocuk olmak üzere 8 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir baba ve oğlu şehit oldu.

Güneydeki Han Yunus'ta ise sivillerin toplandığı bir alanın bombalanması sonucu biri kadın olmak üzere 2 Filistinli şehit oldu, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli şehit oldu, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise şehit olan Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in bölgede yürüttüğü sistematik katliamlara karşı çıkarak pilot yüzbaşı olarak görev yaptığı İsrail ordusundan 2003'te istifa eden Yonatan Shapira, İsrail'in "Batı'nın dolaylı desteğiyle" Gazze'de gerçekleştirdiği "soykırımın" durdurulması çağrısında bulundu.

Japonya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi için kabul etmeye başladıklarını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyen İsrail ordusu onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibalya Kampı'nda en-Neccar ailesine aile eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin cenazeleri, El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

04.49 İsrailli esir yakınları, Batı Kudüs'te düzenledikleri gösteride Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.

02.30 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğü bildirildi.

02.00 Gazze'de onlarca gazeteci, meslektaşları Filistin El-Yevm muhabiri Muhammed Mansur ve Katar'ın "Al Jazeera Mubasher" kanalı muhabiri Filistinli Husam Şebat'ın İsrail hava saldırılarında hedef alınarak, öldürülmesini protesto etti.

01.00 İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin 6 ay süreyle tutuklu kalmasının onaylandığı bildirildi.

00.50 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlatması, bir kez daha bölgedeki İsrailli komutanların keyfi hareket ederek sivil altyapı ve hastanelerin hedef alınması emrini verdiğini ortaya koydu.