Ateşkesi bozan soykırımcı İsrail katliamlarını dün gece de sürdürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik katliamlarını sürdüren soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, işgal ordusuna ait bir insansız hava aracının Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in, Han Yunus'un kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef alan saldırılarında biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde ise "Hattab" ailesine ait bir ev bombalandı.

Saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kızılay ekipleri, yaralıların ve cenazelerin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiğini belirtti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskınlarda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

09:29 İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli öldü

06:50 Kolombiya, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasını kınadı

06:09 Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik işlemeyi sürdürdüğü soykırım suçlarından tamamen Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimini sorumlu tuttu

04:19 İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

03:21 Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatmasını kınayan uluslararası tutumu takdir ederek, Birleşmiş Milletler'e (BM) müdahale çağrısında bulundu

03:08 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 400'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı saldırılar protesto edildi

02:57 Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan İsrailli esirler, Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılmasına tepki göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya müzakerelere dönme çağrısında bulundu

02:48 Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

00:15 Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes konusundaki teklifini reddetmediklerini belirtti

00:05 İsrail'de aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekillerinin serbest bırakılacak her İsrailli esir karşılığında yalnızca bir Filistinli esirin serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısı sunduğu bildirildi