Ateşkesi hiçe sayan işgalci İsrail'e karşı uyardı: Saldırı bahanesi verecek adımlardan kaçınılmalı

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, ateşkese rağmen işgalci İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Tel Aviv'in yeni bir tırmanışa gitmeyeceğine dair hiçbir güvence bulunmadığını söyledi.

Ateşkesi hiçe sayan işgalci İsrail'e karşı uyardı: Saldırı bahanesi verecek adımlardan kaçınılmalı
Mitri, "Tüm Lübnan'ın Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, İsrail'in önümüzdeki dönemde yeni bir tırmanışa gitmeyeceğine dair Lübnan'a verilmiş herhangi bir güvence bulunmadığını söyledi.

Buna karşın, İsrail'in olası bir tırmanışına yönelik "aşırı kaygının yersiz ve ciddi bilgilere dayanmadığını" ifade eden Mitri, güvenilir verilere dayanmayan değerlendirmelerin peşinden gidilmemesi çağrısında bulundu.

Mitri, aynı zamanda İsrail ordusuna saldırı bahanesi verecek adımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan ordusunun kısıtlı imkanlara rağmen üstlendiği görevleri yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Mitri, uluslararası toplumun orduya destek konusunda iyimser bir tutum sergilediğini kaydetti.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini sık sık dile getiriyor.

İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

