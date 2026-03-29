29 Mart 2026 Pazar / 11 Sevval 1447
  • Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinde Filistinlilerin toplandığı bir alanı İHA ile hedef aldı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 692 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
