Dünya

Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'den yeni saldırı: Gazze'nin kuzeyini topçu ateşine tuttu

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese karşın katil İsrail ordusu, kuzey bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. Beyt Lahiya ve çevresinde yoğun patlamalar yaşandığı aktarıldı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 22:25
Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'den yeni saldırı: Gazze'nin kuzeyini topçu ateşine tuttu
İsrail ordusu Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi düzenlediği saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin Şeyh Zayid bölgesini hedef aldı, İsrail helikopterleri de bölgeye yoğun şekilde ateş açtı.

Bölge sakinleri de Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde patlama sesleri duyduklarını ve bunların İsrail ordusunun kontrolü altındaki bölgelerden geldiğini söyledi.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiya yakınlarında bulunan Beyt Hanun bölgesindeki bir tünelden 5 kişinin çıktığını tespit ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun bu kişileri hedef aldığı iddia edilen haberde, 4'ünün hayatını kaybettiği aktarıldı.

