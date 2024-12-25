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Dünya

Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'i uyardı: Bu kabul edilemez

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ihlallerini durdurması ve ateşkese bağlı kalması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Mikati, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde girdiği bölgelerden çekilmesini istedi.

DHA25 Aralık 2024 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Ateşkesi ihlal eden katil İsrail'i uyardı: Bu kabul edilemez
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile yapılan ateşkesi denetleyen 'Ateşkesi İzleme Komitesi' üyeleriyle Başbakanlık binasında bir araya geldi. Toplantıya Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers, Fransız Tümgeneral Guillaume Ponchin, Lübnan ordusunda Güney Litani Sektörü Komutanı Tuğgeneral Edgar Lowndes ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro da katıldı.

Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmede İsrail'in ateşkes ihlallerinin durdurulması ve Lübnan'ın güneyinde girdiği bölgelerden çekilmesi talebinde bulundu. Mikati, "Lübnan anlaşma şartlarına bağlı kalırken İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Bu kabul edilemez" dedi.

  • Necib Mikati
  • Lübnan Başbakanı
  • İsrail baskısı

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