Ateşkesi ihlal eden YPG'den Aynularab'da 50 bin sivile kuşatma

Ateşkesi ihlal eden terör örgütü YPG-SDG, kuşatma altına aldığı 50 bin Suriyeliyi açlığa mahkum etti. Örgüt, Aynularab bölgesinden kaçmaya çalışanları mayınlı tuzak ve keskin nişancılarla katlediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG bir yandan ateşkesi ihlal ediyor bir yandan da sivilleri hedef alıyor. Suriye Enformasyon Bakanlığı Halep Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, YPG/SDG'nin Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesi çevresinde bazı köylere yönelik kuşatmayı sürdürdüğü belirtildi. YPG'nin söz konusu köylere insani yardımların ulaşmasına engel olduğu vurgulandı.

Suriye ordusu, bölgede mayın temizliğine başladı.

YOLLARA TUZAK KURULDU

Aynularab bölgesinde YPG'nin yollara mayın döşeyerek halkın hükümet kontrolündeki bölgelere geçmesini engellendeği belirtilen açıklamada, kırsalda tuzaklanan mayınların 5 sivilin ölümüne yol açtığı aktarıldı. Örgütün "El-Cade, El-Kubbe ve Tel Ahmer köylerini günlerdir kuşatma altına aldığı" aktarılan açıklamada, "SDG ve PKK militanları Harus, Kik Dede ve Nasro köylerindeki vatandaşları makineli tüfekler ve keskin nişancı silahlarıyla hedef alıyor" ifadelerine yer verildi.

Suriyeli siviller, YPG'nin işgal ettiği bölgeden kurtulmaya çalışıyor.

Açıklamada, kuşatma altındaki bölgelerde 50 binden fazla kişinin mahsur kaldığı kaydedildi. Suriyeli yetkililer, YPG'nin 21 Ocak'ta Aynularab'ın güneyinde gerçekleştirdiği katliama dikkat çekerek, "SDG üyelerinin 22 kişiyi infaz ettiği görüntülendi. Bu en iğrenç bir insanlık suçudur" dedi.

Suriye'de YPG'nin öldürdüğü sivillerin aileleri, yakınlarının naaşlarının teslim edilmesi için gösteri düzenledi.