  • Ateşkesi katliama çevirdiler! Yüzlerce sivil can verdi
Ateşkesi katliama çevirdiler! Yüzlerce sivil can verdi

İşgalci İsrail'in Gazze'de son 6 ayda 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal ettiği açıklandı. Bu süreçte çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 757 kişi hayatını kaybetti. Ateşkes sürecine rağmen saldırılar sürerken, 2 bin 111 kişi yaralandı.

AA14 Nisan 2026 Salı 14:24
Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese yönelik ihlallerine ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 6 ayda 2 bin 400 ateşkes ihlali kaydettiği belirtilen açıklamada, bu ihlaller; sivil yerleşim yerlerine havadan ve karadan saldırılar, sivillerin öldürülmesi, sivil yapıları patlatma, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş çıkışları engelleme, insani yardım girişlerine izin vermeme şeklinde sıralandı.

- İNSANİ KAYIPLAR

İhlallerin neden olduğu kayıplara ilişkin bilgi verilen açıklamaya göre, ateşkesten bu yana 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 757 kişi öldürüldü, 2 bin 111 kişi yaralandı.

Bu yaralanmaların tamamı İsrail askerlerinin konuşlandığı Sarı Hat dışında kalan bölgelerde gerçekleşti.

Son altı ayda 50 kişi Sarı Hat dışında kalan bölgelerdeki mahallelerde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

- REFAH SINIR KAPISI İHLALLERİ

Anlaşmaya göre 36 bin 800 kişinin geçmesi gereken Refah Sınır Kapısı'nın 2 Şubat'ta açılmasından bu yana gelen ve gidenlerin toplamının yalnızca 2 bin 703 kişi olduğu belirtildi.

Bu sayının 1479'unu Gazze'den ayrılanlar oluştururken anlaşmaya göre geçişlerde planlanan kişi sayısının yalnızca yüzde 7'si karşılandı.

- YARDIM TIRLARI

Anlaşmaya göre bu süreçte akaryakıt, insani yardım ve ticari ürün taşıyan 110 bin 400 tırın Gazze'ye girmesi gerekirken bunlardan yalnızca 41 bin 714'üne izin verildi.

Buna göre yalnızca yüzde 37'si geçen tırların 23 bin 379'u insani yardım, 16 bin 969'u ticari ürün, 1366'sı akaryakıt taşıdı.

Anlaşmaya göre günde 50'si akaryakıt geri kalanı insani yardım ve ticari amaçlı 650 tırın Gazze Şeridi'ne girmesi gerekirken, gerçekleşen rakamlarda günlük ortalama 227 tırın bölgeye girişine müsaade edildi.

Bu çerçevede İsrail; Gazze'ye yardım, bölgeden çekilme ve yeniden imar gibi ateşkes anlaşmasının tüm maddelerini defalarca ihlal etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Annesinin ihmali 4 yaşındaki Zeynep'i canından ediyordu: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
