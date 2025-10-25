İSTANBUL 18°C / 13°C
Dünya

Ateşkesi tehdit politikasına dönüştürdü... Trump: Hamas'a 48 saat mühlet

ABD Başkanı Donald Trump, işgalci İsrail'in ihlal ettiği ateşkesin ardından Hamas'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. 'Rehineleri vermezlerse harekete geçeriz' diyen Trump, sosyal medyadaki paylaşımında 'Hamas'a 48 saat verdik' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ25 Ekim 2025 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Ateşkesi tehdit politikasına dönüştürdü... Trump: Hamas'a 48 saat mühlet
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'a yönelik tehdit içerikli açıklamaları tansiyonu yeniden yükseltti. Trump, Hamas'a iki gün süre tanıyarak, "Rehineler teslim edilmezse harekete geçeceğiz." dedi.

Trump, "Her iki taraf da adil biçimde muamele görecek." sözlerini, yalnızca yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartına bağladı.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

Orta Doğu'da çok güçlü bir BARIŞ var ve bunun KALICI olma ihtimalinin yüksek olduğuna inanıyorum. Hamas, aralarında iki Amerikalının da bulunduğu rehinelerin cenazelerini hızla iade etmeye başlamalı, aksi takdirde bu BÜYÜK BARIŞ'a dahil olan diğer ülkeler harekete geçecek. Bazı cenazelere ulaşmak zor, ancak bazılarına şimdi ulaşılabiliyor ve nedense ulaşılamıyor. Belki de silahsızlanmalarıyla ilgilidir, ancak "Her iki tarafa da adil davranılacak" dediğimde, bu yalnızca yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli. Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum.

