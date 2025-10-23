Ateşkesin ardından Gazze'de bir ilk! 41'i gönderildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini ve 41 kritik durumdaki hastanın tedavi için başka ülkelere gönderildiğini bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün 41 kritik durumdaki hasta ve 145 refakatçinin Gazze'den tıbbi tahliyesine öncülük ettiğini belirten Ghebreyesus, "Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tıbbi bakım almak için onay bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ülkelere dayanışma göstermeleri ve tıbbi tahliyeyi hızlandırmak için tüm yolların açılması yönündeki çağrılarını yineledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.51 İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına "bir şans vermesini" istediğini yazdı.

03.36 İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edildi.

02.43 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının güçlendirilmesine yönelik çabaları görüştü.

00.57 Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında düzenlenen ilk zirvede taraflar, ekonomik işbirliği, düzensiz göçle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesinde birlikte çalışma kararlılıklarını vurguladı.

00.30 İsrail'e resmi ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü.

00.21 Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenliğini dayatma girişimlerini reddederek, "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki egemenliğini" vurguladı.

00.06 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Direktör Yardımcısı Andrew Saberton, ilk kez ziyaret ettiği Gazze'nin "distopik film setlerini andırdığını", orada gördüklerini unutamayacağını belirtti.

00.00 Dünya genelinde 450'den fazla Yahudi entelektüel, Birleşmiş Milletler (BM) ve dünya liderlerine açık mektup yazarak, "Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulayın" çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği soykırıma varan saldırılarda 68 bin 234 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 373 kişi de yaralanmıştı.

Saldırılar boyunca Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla Filistinli defalarca göçe zorlanmış, açlık İsrail ordusu tarafından silah olarak kullanılmıştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.