  • Ateşkesin ardından katil yan çiziyor! Netanyahu kana doymadı
Dünya

Ateşkesin ardından katil yan çiziyor! Netanyahu kana doymadı

'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu. Daha önceki açıklamalarda ateşkesin Lübnan'da da geçerli olacağı ifade edilmişti.

ABDULLAH POLAT8 Nisan 2026 Çarşamba 06:51 - Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkese ilişkin Trump'ın duyurduğu karara destek verdi.

İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının yanı sıra İsrail, ABD, Körfez ve dünya ülkelerini füzelerle tehdit etmemesi yönünde ABD'nin sarf ettiği çabaları desteklediklerini" belirtti.

Netanyahu, "İsrail, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını 2 haftalık süreyle askıya almasını Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması ve ateşkes yapması koşuluyla destekliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

- ATEŞKESTE LÜBNAN BELİRSİZLİĞİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyine yönelik hava saldırılarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun kısa süre önce de Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde de sağlık ekiplerine ait bir noktanın hedef alındığı bilgisi verilen haberde, söz konusu saldırıda bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan er-Reyhan beldesini de bombaladıkları aktarıldı.

