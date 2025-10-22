Ateşkesin ikinci aşamasında anlaşmazlık! Katil İsrail'in Türkiye korkusu ayyuka çıktı

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ileri sürdü.

KAN'ın haberinde, bu görüş ayrılıklarının, İsrailli yetkililerle dün ülkeye gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad arasındaki görüşmelerde ortaya çıktığı ifade edildi.

Reşad'ın, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilen haberde, görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan birinin, Trump'ın planında öncelikle tüm İsrailli esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesinin öngörülmesine rağmen, Gazze'ye en kısa sürede uluslararası bir Arap askeri gücünün sokulması olduğu kaydedildi.

ABD'nin ikinci aşamaya geçmekle ilgilendiği, Mısır'ın da aynı aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze'ye yabancı güçler sokmak istediği aktarılan haberde, İsrail'in ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürerek, şu aşamada Gazze'ye yabancı güçlerin girmesine karşı çıktığı belirtildi.

KAN'ın haberinde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'a, Hamas'ın kasıtlı olarak oyalandığını ve ABD planının ilerleyebilmesi için esir askerlerin cesetlerinin geri verilmesi gerektiğini ilettiğine işaret edildi.

Ateşkesi korumak için uluslararası Arap gücü kapsamında Gazze'ye asker göndermek isteyen ülkelerin listesinin şekillenmeye başladığı dile getirilen haberde, bu ülkelerin "Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve İsrail'in Gazze'deki varlığına itiraz ettiği Türkiye" olduğu aktarıldı.

KAN'ın haberinde, BAE ve Fas'ın, Gazze'ye asker gönderme konusunda henüz tutumlarını belirlemediği hatırlatıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.07 ABD Senatosundaki 46 Demokrat senatör, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yollayarak, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesine engel olması" konusunda çağrı yaptı.

01.02 İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının uygulanması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ileri sürdü. ABD'nin ikinci aşamaya geçmekle ilgilendiği, Mısır'ın da aynı aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze'ye yabancı güçler sokmak istediği aktarılan haberde, İsrail'in ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürerek, şu aşamada Gazze'ye yabancı güçlerin girmesine karşı çıktığı belirtildi. Ateşkesi korumak için uluslararası Arap gücü kapsamında Gazze'ye asker göndermek isteyen ülkelerin listesinin şekillenmeye başladığı dile getirilen haberde, bu ülkelerin "Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve İsrail'in Gazze'deki varlığına itiraz ettiği Türkiye" olduğu aktarıldı.

00.01 İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 2 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç yetkililerinden teslim alındığını açıkladı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.