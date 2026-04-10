Ateşkesin kırılma noktası Hürmüz Boğazı! Trump zaman verdi: B planımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir şekilde para almayacaklar. Hürmüz Boğazı'nı başka ülkeler kullanıyor. Onlar yardım etmeli. Biz kullanmıyoruz. B planına ihtiyacımız yok. Orduları yenildi. Çok az füzeleri kaldı. Hürmüz Boğazı açılacak. Eğer açılmazsa da bu işi öyle ya da böyle bitireceğiz. Donanmaları, liderleri, hava kuvvetleri gitti. İran'da rejim değişti. Ellerindeki her şeyi aldık. Ordumuz harika bir iş çıkardı. Bakalım görüşmeler nasıl ilerleyecek? Yarın ne olacağını göreceğiz. Hiçbir şekilde nükleer silah olmayacak. İran'da rejim değişti." dedi.

Dawn gazetesinin haberine göre Başbakan Şerif, ulusa sesleniş konuşmasında, İran müzakerelerine ve ülkedeki güncel akaryakıt fiyatlarına değindi.

İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmeleri "tarihi bir fırsat" olarak nitelendiren Şerif, savaş yerine müzakere olması gerektiğini söyledi.

Şerif, "Yarın her iki ülkenin de (ABD ve İran) liderleri bizim davetimiz üzerine müzakere etmek için İslamabad'da olacak. Pakistan görüşmelerin başarıya ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacak ki bu zor bir iş. Sonuç Allah'ın elinde." dedi.

İran ve Pakistan'a barışın sağlanması için görüşmeyi ve 2 haftalık ateşkesi kabul ettikleri için teşekkür eden Şerif, "Pakistan'ın bu görüşmelere ev sahipliği yapması sadece Pakistan için değil, tüm Müslüman dünyası için gurur verici bir andır." görüşünü paylaştı.

İslamabad'da yapılacak görüşmelerin ardından tarafların bu görüşmelere devam edeceğine ya da etmeyeceğine dikkati çeken Şerif, "Görüşmelerin bu aşaması, kalıcı bir ateşkes arayışı için tamam ya da devam anıdır." ifadesini kullandı.

ABD İLE MÜZAKERELERİ YÜRÜTECEK İRAN HEYETİ İSLAMABAD'A ULAŞTI

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin yer aldığı heyet İslamabad'a vardı.

Haberde, İran'ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00:02 Irak'ta İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü, ABD ile İran arasında 28 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar süren savaşta Haşdi Şabi mevzilerine yönelik düzenlenen saldırılarda 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 270 kişinin yaralandığını açıkladı.