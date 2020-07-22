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Dünya

Atılan adımlar Rumları korkuttu, ABD'ye çağrı yaptı: Türkiye'yi durdurun

Rumlarda Türkiye paniği devam ediyor. Şimdi de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması için ABD'ye devreye girmesi çağrısı yaptı.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:09
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ilerleyişinin durdurulması için Amerika Birleşik Devletleri'ne devreye girmesi çağrısı yaptı. Rum Bakan, "Uluslararası toplum ve Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bölgede izin vermemelidir" dedi.

Doğu Akdeniz’de artan Türk hava ve deniz faaliyetlerinin, Ankara’nın bölgede stratejik hedeflerini izlemeye ve bunu askeri yollarla uygulamaya hazır olduğunun açık sinyali olduğunu savundu.

“TÜRKİYE'YE BASKI UYGULANSIN”

'Kıbrıs için Adalet’ Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından düzenlenen özel törene ana konuşmacı olarak katılan Hristodulidis, "Kısacası uluslararası toplum için Türkiye’nin faaliyetlerini sözlü olarak kabul etmemek yetmemektedir. Uluslararası toplum çok geç olmadan dayanışma ve kararlılıkla hareket etmelidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin önemli ve sürekli üyesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin, sadece ortaklarını desteklemek açısından değil tüm bölge için faydalı olacak, kendi çıkarlarını koruyacak baskısını Türkiye’ye uygulaması çok önemlidir" dedi.

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