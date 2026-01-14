Atina ve Tel Aviv'de tansiyon yüksek! Türkiye'nin hamleleri dengeleri sarstı

Doğu Akdeniz'de güç dengeleri yeniden şekillenirken, Yunanistan merkezli Banking News Türkiye'nin artan etkisini ve Pakistan'la geliştirdiği stratejik yakınlaşmayı "kabus senaryosu" olarak niteledi. Haberde, Ankara'nın attığı adımların bölgede istikrarı kırılgan hale getirdiği vurgulandı.

"DENGELER KISA SÜREDE DEĞİŞEBİLİR"

Banking News, Türkiye–Pakistan hattı ile İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs ekseni arasındaki gerilimin hızla yükseldiğini belirterek, Doğu Akdeniz'de mevcut dengenin kalıcı olmadığını ve koşulların kısa sürede değişebileceğini yazdı.

Yunan basınına göre tabloyu belirleyen üç temel unsur öne çıkıyor. Bunlar; Esad sonrası Suriye'de Türkiye ile İsrail arasındaki rekabetin derinleşmesi, İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte bir "hızlı müdahale gücü" kurma hazırlığı ve Türkiye'nin müttefiki Pakistan'ın Libya'nın doğusunda Hafter güçleriyle askeri ilişkiler geliştirmesi.

YUNANİSTAN VE İSRAİL'İN KAYGILARI ARTTI

Haberde, bu gelişmelerin İsrail'den Yunanistan'a uzanması planlanan EastMed doğal gaz boru hattı projesiyle aynı döneme denk gelmesinin Atina ve Tel Aviv'de kaygıları artırdığı belirtildi. Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerinin, hattın planlanan güzergahını doğrudan etkilediğine dikkat çekildi.

Banking News, olası hızlı müdahale gücünün EastMed'in güvenliğini sağlamaya dönük olabileceğini aktarırken, Pakistan'ın Doğu Libya'da "eğitim" gerekçesiyle askeri varlık oluşturmasının Türkiye'nin Batı Libya'daki etkisini tamamladığını yazdı. Bu durumun Ankara'ya Doğu Akdeniz'de karşılaştığı baskılara karşı önemli bir manevra alanı kazandırdığı değerlendirmesi yapıldı.

TEL AVİV YÖNETİMİNDE TANSİYON YÜKSEK

Haberde, Türkiye–Pakistan ikilisinin kısa vadede doğrudan bir çatışmaya girmesinin olası görülmediği, ancak gerilimin düşük yoğunluklu ve "hibrit" yöntemlerle artırılabileceği öne sürüldü. Türkiye'nin İsrail üzerindeki baskıyı Suriye sahasında, Pakistan'ın ise özellikle insansız hava araçlarıyla deniz alanında yükseltebileceği iddia edildi. Yunanistan'ın NATO üyeliği nedeniyle doğrudan hedef alınmasının daha riskli olduğu ifade edildi.

STRATEJİK BİR CAYDIRICILIK

Banking News'e göre Ankara'nın Pakistan'la kurduğu yakınlık yalnızca askeri değil, stratejik bir caydırıcılık mesajı da içeriyor. Haberde, "İslam dünyasının nükleer gücü Pakistan'ın bu denkleme dahil edilmesi, İsrail'i olası bir askeri karşılıktan caydırmayı amaçlıyor" değerlendirmesine yer verildi.