Atina yine haddini aştı! Trakya'yı işaret edip hayal kurdu

Türkiye'nin savunma hamlelerini pürdikkat takip eden Yunanistan'dan yine kışkırtıcı bir açıklama geldi. Yunanistan savunma bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye atıfta bulunarak savaş örneği verdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bir kez daha Türkiye karşıtı sözleriyle dikkati çekti. Küstah açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Yunan Bakan Dendias, Atina'da düzenlenen 3'üncü Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı'nda konuştu. Bu sefer de Türkiye'yi "potansiyel saldırgan" olarak tanımladı.

DENDİAS'TAN TÜRKİYE KARŞITI ÖRNEK

Türkiye ile "çatışma" senaryosu örneği vererek, kışkırtıcı ifadeler kullanan Dendias, "Birilerinin gelip küçük bir adayı işgal etmesi durumunda ne yapacağız? Savaş mı ilan edeceğiz? Doğu Trakya'yı mı işgal edeceğiz?" dedi.

Türkiye'yi dilinden düşürmeyen Dendias, Yunanistan'ın Türk merkezli bir ülke olmadığını belirtti. Ankara'nın ana sorun teşkil etmediğini de iddia etti.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE ZAFİYETİ

Savunma stratejisinin yalnızca Türkiye üzerine kurulmasının zafiyet oluşturduğunu da savunan Dendias verdiği örnekle çelişen ifadeler kullandı.