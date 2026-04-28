28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
Dünya

Atina'da bir günde 2. silahlı saldırı: Yaralılar var

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 89 yaşında bir kişi, düzenlediği iki silahlı saldırıda toplam 5 kişiyi yaraladı.

AA28 Nisan 2026 Salı 13:06 - Güncelleme:
Atina'da bir günde 2. silahlı saldırı: Yaralılar var
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, başkent Atina'nın Petralona semtinde bulunan sosyal güvenlik kurumuna giden 89 yaşındaki bir kişi, binanın 4. katındaki çalışana tüfekle ateş açtı.

2 SİLAHLI SALDIRI

Saldırıda sosyal güvenlik kurumu çalışanı ayağından yaralandı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra taksiyle Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne giderek burada da silahlı saldırı düzenledi.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonucu 4 kişiyi yaraladı.

Toplam 5 kişinin yaralandığı, yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Tüfeği olay yerine bırakarak kaçan şüphelinin daha önce de bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü ifade edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
