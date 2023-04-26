Atina'da 'Mavi Vatan' paniği! AK Parti'nin videosundaki detay korkuttu

Türkiye, Doğu Akdeniz'de önüne çıkarılmak istenen engellere rağmen Mavi Vatan politikasını kararlılıkla sürdürüyor.

Yunanistan ise özellikle Ege'de egemenlik alanını yasa dışı bir şekilde genişletmenin hesaplarını yapıyor.

Yunan basınından Ta Nea gazetesi, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, 'Mavi Vatan' doktrinini yeniden gündeme getirerek anlatıyı tekrar değiştiriyor." diye yazdı.

"ADALAR TÜRK AYININ ALTINDA GÖRÜNÜYOR"

AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kutlama videosuna dikkat çekilen haberde şöyle denildi:

Yüreklerde 100 yıllık cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. #şimdiasınbayrakları pic.twitter.com/ZQygxfJHb2 — AK Parti (@Akparti) April 22, 2023

Özellikle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy adaları ve Batı Trakya, seçim öncesinde Türk ayının altında görünüyor.

Türk bayrağının yer aldığı 108 saniyelik reklam, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin sosyal medya hesabına yüklendi.

ATİNA: KAMUSAL DİYALOĞA DÖNÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Görüntülerden sonra Atina'nın, Ankara'ya mesaj göndererek Türkiye'deki siyasetin iki ülkenin diyaloğu haline gelmeyeceğini söylediği belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Giorgos Arnaoutis, şunları söyledi:

Pozisyonlarımız biliniyor. Türkiye'deki iç siyasi çekişmenin Yunanistan ile Türkiye arasında kamusal diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz.