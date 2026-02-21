İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Atina'da ''Türkiye'' paniği: Tehlike Kuzey Afrika'dan gelecek
Dünya

Atina'da ''Türkiye'' paniği: Tehlike Kuzey Afrika'dan gelecek

Yunan gazeteci ve analist Nikos Meletis, ülkesi için tehlikenin doğudan değil Kuzey Afrika'dan geleceğini öne sürdü. Kuzey Afrika'da artan Türkiye etkisine vurgu yapan analist, Ankara'nın özellikle Libya ile olan ilişkisi dolayısıyla Trablus'un kendileri için önemli bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

İBRAHİM IŞIK21 Şubat 2026 Cumartesi 08:36 - Güncelleme:
Atina'da ''Türkiye'' paniği: Tehlike Kuzey Afrika'dan gelecek
ABONE OL

Yunan gazeteci ve analist Nikos Meletis, Türkiye'nin Libya ile gelişen ilişkilerine vurgu yaparak, Atina için öncelikli tehdidin Kuzey Afrika olduğunu dile getirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı'nın, Türk mevkidaşıyla savunma işbirliğinin genişletilmesi konusunu yakın zamanda bir görüşme yaptığını dile getiren analist, Türk hamlelerinin Atina tarafından iyi okunması gerektiğini ifade etti.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Batı Libya'daki varlığının arttığını dile getiren Meletis, ülkedeki Türk etkisinin her geçen gün genişlediğini vurguladı. Analist ayrıca, "Kendimizi kandırmayalım, Türk askerleri Batı Libya'yı asla terk etmeyecek ve yeni silah sistemleriyle varlıklarını sürekli genişletecekler; bunun için de haklı sebepleri var" dedi.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan Yunanistan'ı stratejik ve enerji açısından kuşattığını dile getiren analist, Yunanistan'ın Chevron ile imzaladığı anlaşmanın ardından Libyalı yetkililerin Türk askeri işbirliğini genişletme konusunda anlaştığını aktardı.

GİRİT'E DİKKATİ ÇEKTİ

Ankara'nın, Libya'ya büyük önem verdiğini ifade eden Meletis, Girit'in güneyinde de petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunulacağının altını çizdi.

Haberde Türkiye ile baş etmenin formülü olarak ise adres yine İsrail gösterildi. Bu noktada Yunan-İsrail işbirliğinin temel hedeflerinden birinin, özellikle Yunan-Türk gerilimlerinin yüksek olduğu ihtilaflı deniz bölgelerinde düzenli ortak askeri tatbikatlar yapmak olduğunun altı çizildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.