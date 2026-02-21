Atina'da ''Türkiye'' paniği: Tehlike Kuzey Afrika'dan gelecek

Yunan gazeteci ve analist Nikos Meletis, Türkiye'nin Libya ile gelişen ilişkilerine vurgu yaparak, Atina için öncelikli tehdidin Kuzey Afrika olduğunu dile getirdi.

Libya Genelkurmay Başkanı'nın, Türk mevkidaşıyla savunma işbirliğinin genişletilmesi konusunu yakın zamanda bir görüşme yaptığını dile getiren analist, Türk hamlelerinin Atina tarafından iyi okunması gerektiğini ifade etti.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Batı Libya'daki varlığının arttığını dile getiren Meletis, ülkedeki Türk etkisinin her geçen gün genişlediğini vurguladı. Analist ayrıca, "Kendimizi kandırmayalım, Türk askerleri Batı Libya'yı asla terk etmeyecek ve yeni silah sistemleriyle varlıklarını sürekli genişletecekler; bunun için de haklı sebepleri var" dedi.

Türkiye'nin Kuzey Afrika'dan Yunanistan'ı stratejik ve enerji açısından kuşattığını dile getiren analist, Yunanistan'ın Chevron ile imzaladığı anlaşmanın ardından Libyalı yetkililerin Türk askeri işbirliğini genişletme konusunda anlaştığını aktardı.

GİRİT'E DİKKATİ ÇEKTİ

Ankara'nın, Libya'ya büyük önem verdiğini ifade eden Meletis, Girit'in güneyinde de petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunulacağının altını çizdi.

Haberde Türkiye ile baş etmenin formülü olarak ise adres yine İsrail gösterildi. Bu noktada Yunan-İsrail işbirliğinin temel hedeflerinden birinin, özellikle Yunan-Türk gerilimlerinin yüksek olduğu ihtilaflı deniz bölgelerinde düzenli ortak askeri tatbikatlar yapmak olduğunun altı çizildi.