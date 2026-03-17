  • Atina'dan 5 milyar avroluk silah harcaması: İsrail yapımı Davud Sapanı da listede
Dünya

Atina'dan 5 milyar avroluk silah harcaması: İsrail yapımı Davud Sapanı da listede

Yunanistan Savunma Bakanlığı, İsrail yapımı Spyder, Barak MX ve Davud Sapanı sistemlerini de içeren yaklaşık 5 milyar avroluk kapsamlı silahlanma programını Meclis komisyonuna sundu; muhalefet partileri programa karşı çıkarken F-35 üssü altyapı çalışmaları da gündemde yer aldı.

AA17 Mart 2026 Salı 17:07
Atina'dan 5 milyar avroluk silah harcaması: İsrail yapımı Davud Sapanı da listede
Yunanistan, savunma kapasitesini ciddi ölçüde artıracak dev bir silahlanma programını resmen gündeme taşıdı. İsrail'den temin edilecek ileri teknoloji hava savunma sistemlerinin de yer aldığı paket, Meclis'te gizli oturumla ele alındı. Muhalefet partilerinin tamamının programa itiraz etmesi ise Atina'daki siyasi gerilimi bir üst seviyeye çıkardı.

5 MİLYAR AVROLUK SİLAHLANMA PROGRAMI

Yunanistan Savunma Bakanlığının, İsrail'den silah ithalatını da kapsayan yaklaşık 5 milyar avroluk silahlanma programını ilgili Meclis Komisyonuna sunduğu belirtildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığının 5 milyar avroluk silahlanma programı, görüşülmek üzere Meclis Silahlanma Programları ve Sözleşmeleri Özel Daimi Komisyonuna sunuldu.

Söz konusu komite toplantılarının "gizlilik" özelliğine sahip olduğu hatırlatılan haberde, programın muhalefet partilerinin tamamı tarafından kabul edilmediği aktarıldı.

SPYDER, DAVUD SAPANI VE F-35 ÜSSÜ DE PROGRAMA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan, Dış Politika ve Savunma Komisyonunun programı onaylamak üzere 23 Mart'ta toplanacağı ifade edildi.

Gazeteye göre, mobil uçaksavar Patriot sistemleri ve insansız hava aracı (İHA) savunma sistemlerinin yanı sıra, İsrail yapımı Spyder ve Barak MX hava savunma sistemleri ile Davud Sapanı (David's Sling) sistemi de programa dahil oldu.

Dün Komisyon gündemine sunulan diğer kalemler ise F-35 kullanımına uygun hale getirilmek üzere Andravida Üssü'nün altyapı çalışmalarının başlatılması ve MEKO sınıfı firkateynlerin modernize edilmesi oldu.

