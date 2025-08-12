Atina'dan Türkiye itirafı: Pasif kaldık

Yunan basınında yer alan değerlendirmelere göre, modern dünyanın çelişkili jeopolitik tablosu, Türkiye'nin dış politika stratejilerini doğrudan etkiledi.

"TÜRKİYE DAHA ETKİN KONUM ELDE ETTİ"

ABD'nin dünyaya karşı mesafeli tutumu ve uluslararası caydırıcılık mekanizmalarının zayıflığı, çatışmaların birçok bölgede sürmesine yol açarken; Türkiye, bu boşlukta daha etkin bir konum etti.

"TÜRKİYE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYOR"

Haberde, Suriye, Irak, Lübnan ve Gazze'de "garantör güç" olarak yer alma planlarının öne çıkarıldığı, Türkiye'nin oluşturulmakta olan yeni güvenlik ve barış mekanizmalarında söz sahibi olmayı amaçladığı aktarıldı.

Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreterliği'ne seçilmesinin de bu hedefin bir parçası olduğu ifade edildi.

Yunan basını, Ankara'nın Avrupa savunma politikalarına ve Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan kriz bölgelerine olumlu katkı sunduğunu, aynı zamanda ikili anlaşmalar yoluyla Avrupa kararlarını by-pass etmeye çalıştığını yazdı.

Bölgedeki deniz yetki alanı tartışmalarına da değinilen haberde, Türkiye'nin uluslararası ortamı kendi lehine kullandığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin tutumunun da Türkiye'ye katkı sağladığı kaydedildi.

Mısır ve İsrail ile ilişkilerin ise, Mısır'daki iç sıkıntılar ve İsrail'in bölgede marjinalleşmesi nedeniyle yavaşladığı belirtildi.

"TÜRKİYE ARABULUCU"

Enerji projeleri ve ulaşım ağlarının önümüzdeki dönemde rekabetin merkezinde yer alacağına dikkat çeken Yunan basını, Türkiye'nin bölgesel krizlerde "arabulucu" rol üstlenerek karar alma süreçlerinde daha fazla yer edindiğine dikkat çekti.

