7 Eylül 2025 Pazar
Dünya

Atina–Tel Aviv hattında kriz: Silah anlaşması askıda kaldı

Gazze'deki durum nedeniyle, Yunanistan'ın İsrail'den yapmayı planladığı silah alımlarını geciktirdiği ileri sürüldü.

7 Eylül 2025 Pazar 17:06
Atina–Tel Aviv hattında kriz: Silah anlaşması askıda kaldı
ABONE OL

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan ve İsrail arasında silahlanma programlarında yapılması planlanan işbirliğindeki gecikmenin nedeninin, Orta Doğu'daki gelişmeler olduğu iddia edildi.

İSRAİL'DEN TEMİNİNDE GECİKME YAŞANACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ile silahlanma programlarındaki işbirliğinin Yunanistan açısından son derece önemli olduğunun öne sürüldüğü haberde, Puls tipi çok namlulu roketatarların İsrail'den temininde gecikme yaşanacağı öne sürüldü.

Haberde, Atina'nın İsrail'den "Accular 160 mm", "EXTRA" ve "Predator Hawk" misillerinin de dahil olduğu yaklaşık 700 milyon avroluk bir silah alımı da yapmak istediği belirtildi.

GAZZE'DEKİ DURUM NEDENİYLE ERTELENDİ

Satın alıma ilişkin anlaşmanın Yunanistan topraklarında ortak üretimi öngördüğü, bu nedenle Gazze'deki savaş sürerken Yunanistan'ın saldırı amaçlı bir silahın yapımına katılıyor gibi görünmemesi gerektiği yönünde görüşler bulunduğu kaydedildi.

İsrail'den silah alımlarının da Gazze'deki durum nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

