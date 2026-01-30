Atina'ya 'güvende değiliz' uyarısı! Yunan profesör: Türkiye, Avrasya'nın en hırslı gücü oldu

Evelpidon Okulu Profesörü Konstantinos Grivas, Yunan basınına yaptığı konuşmada, uluslararası jeopolitik dengeler ve Yunan dış politikasının konumu konusunda uyarılarda bulunarak, şiddetli ve öngörülemez bir şekilde değişen bir dünyada Atina'nın "geri kalmışlığına" dikkat çekti.

Grivas, Yunanistan artık "güvenli bir Portekiz" gibi hareket etme lüksüne sahip olmadığını , aksine yanan bir jeopolitik bölgenin merkezinde olduğunun farkına varması gerektiğini dile getirdi.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE VURGU

Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilere de vurgu yapan Grivas'a göre, Washington'un stratejisindeki değişiklik geçici değil. ABD'nin, Avrasya'daki fiziksel varlığını kademeli olarak geri çektiğini ve gücünü Batı Yarımküre'de yoğunlaştırmayı tercih ettiğini açıklayan Yunan profesör, bu durumun etkilerinin bölgede çok iyi bir şekilde hissedildiğini belirtti.

Yunanistan-Türkiye gerilimine atıfta bulunan Grivas, 'karma ve kalıcı' bir savaşın tırmanmasından bahsederken, en hırslı Avrasya gücü olan Türkiye'nin, elindeki her türlü aracı kullanarak 'kolaylıkla Yunanistan'ı jeopolitik olarak sakat bırakabileceğini' dile getirdi.

"TÜRK DONANMASI GÜÇLENİYOR"

Bu bağlamda Ankara'nın, Mavi Vatan görüşünü dünyaya tanıtmaya çalıştığını ifade eden Yunan profesör, Türk Donanmasının artan gücüne dikkati çekti.

Grivas, dış koruma yanılsamasının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederek, büyük güçlerin yalnızca kendilerini etkili bir şekilde savunma gayretinde olduklarına vurgu yaptı.

Atina'nın büyük strateji olmadan Yunanistan'ın uluslararası sistem tarafından "yağmaya hazır" olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden Grivas, özellikle Avrupa'nın silahlanma tercihlerini eleştirdi. Ukrayna'daki savaşın, ağır ve pahalı silah sistemlerinin modern savaş alanında hayatta kalma olasılığının sınırlı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yunan profesör, az sayıda ve yüksek maliyetli silaha olan takıntının yanlış olduğunu dile getirdi.

"RUSYA'YA KARŞI SAVUNMA SÜTUNU TÜRKİYE"

Grivas, Avrupa Birliği'ni gerçekliği kavrayamayan, derin bir kriz içindeki bir yapı olarak tanımlarken, Avrupa liderliğinin Rusya'ya karşı "savunma sütunu" olarak Türkiye'yi gördüğünü ifade etti. Bu noktada Grivas, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına Avrupa'nın karşı koyamamasına sert tepki gösterdi.