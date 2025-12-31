New York Times'ın (NYT) iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Sahil Güvenlik ekiplerinin Venezuela'ya petrol yüklemek üzere seyreden Bella 1'i geçerli bir ulusal bayrak taşımadığı gerekçesiyle Karayipler'de durdurmaya çalışmasının ardından tankerin talimatlara uymayarak seyrine devam ettiği aktarıldı.

Ekiplerinin takibini sürdürdüklerini kaydeden yetkililer, devamında ise Bella 1 adlı tankerin mürettebatının kaçış sırasında geminin üzerine Rusya bayrağını çizdiği ve Rus statüsünde olduklarını iddia ettiklerini kaydetti.

Yetkililer, tankerin rotasını kısa süre önce kuzeybatıya çevirerek Grönland ya da İzlanda yönüne ilerlediğini belirtti.

ABD Sahil Güvenliğinin, Amerikan gemilerinden kaçma kapasitesi bulunmayan tankere neden henüz çıkmadığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmadı.

Ayrıca, Bella 1, federal yetkililere göre, İran petrolünü taşıdığı gerekçesiyle geçen yıldan bu yana ABD yaptırımlarına tabi bulunuyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, dün Tahran'ın insansız hava aracı programıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen İran ve Venezuela merkezli 10 kişi ve kuruluşa yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.