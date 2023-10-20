ATO Başkanı Gürsel Baran, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü

Baran, "Ziyaretimizde Kosova ekonomisi hakkında bilgi aldık. Tarım, sanayi üretimi ve turizm sektörlerinin işbirliğine açık olduğunu gördük. Kalbi yakınlık duyduğumuz Kosova'da kardeşlerimizle neler yapabileceğimizi öğrenmeye geldik. Ticaretimizi ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da Kosova'nın üretim ve ihracatına yönelik yatırımlar konusunda işbirliği olanaklarının ele alındığını kaydetti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de Türkiye ve ATO üyeleriyle işbirliğini derinleştirmek için hazır olduklarını kaydederek, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.



Heyet, Priştine Büyükelçiliğinin onursal başkanlığında, "Kosova Türkiye Ticaret Odası" tarafından gerçekleştirilen çalışma toplantısına da katıldı. Toplantıda, Kosova'nın genel ekonomik durumu hakkında sunum gerçekleştirildi.