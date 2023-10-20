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Dünya

ATO Başkanı Gürsel Baran, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti. Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

AA20 Ekim 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
ATO Başkanı Gürsel Baran, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüştü
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Baran, "Ziyaretimizde Kosova ekonomisi hakkında bilgi aldık. Tarım, sanayi üretimi ve turizm sektörlerinin işbirliğine açık olduğunu gördük. Kalbi yakınlık duyduğumuz Kosova'da kardeşlerimizle neler yapabileceğimizi öğrenmeye geldik. Ticaretimizi ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da Kosova'nın üretim ve ihracatına yönelik yatırımlar konusunda işbirliği olanaklarının ele alındığını kaydetti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de Türkiye ve ATO üyeleriyle işbirliğini derinleştirmek için hazır olduklarını kaydederek, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Heyet, Priştine Büyükelçiliğinin onursal başkanlığında, "Kosova Türkiye Ticaret Odası" tarafından gerçekleştirilen çalışma toplantısına da katıldı. Toplantıda, Kosova'nın genel ekonomik durumu hakkında sunum gerçekleştirildi.

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