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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya yeni füzeler geliştirerek INF’yi ihlal etmeye devam ediyor

Belçika’da düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya yeni orta menzilli füzeler geliştirerek INF’yi ihlal etmeye devam ediyor” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 13-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı hakkında basına açıklamalarda bulundu. Program kapsamında konuşma yapan Stoltenberg, “Bugün ve yarın NATO Savunma Bakanları çok çeşitli güvenlik meseleleri üzerine görüşecek. Bunların arasında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) var. Rusya yeni orta menzilli füzeler geliştirerek INF’yi ihlal etmeye devam ediyor”
dedi.
 
Rusya’nın geliştirdiği yeni füze teknolojisinin Avrupa’nın güvenliğini tehdit ettiğini belirten Stoltenberg, Rusya’yı bu konuda uyarmaya devam edeceklerini belirtti. Stoltenberg, “Biz ayrıca NATO’nun Irak, Afganistan ve Kosova’daki hedefleri ve operasyonları üzerine görüşeceğiz” dedi.
 
Birliğe yeni üye olan Makedonya’nın Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ile bir araya geleceklerini belirten Stoltenberg, “Ayrıca Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ni temsilen ilk defa toplantıya katılan Savunma Bakanı Radmila Şekerinska’yı karşılamayı heyecan ile bekliyorum” dedi.

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