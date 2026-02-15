AUKUS'ta nükleer hamle! Avustralya'dan 3,9 milyar dolarlık tersane kararı

Avustralya hükümeti, AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD üçlü güvenlik anlaşması) kapsamında nükleer güçle çalışan denizaltıların teslimatına yardımcı olacak bir tersanenin inşasını ilerletmek için 3,9 milyar Avustralya doları (2,76 milyar ABD doları) harcayacağını açıkladı.

Avustralya, savunma sanayisinde uzun vadeli dönüşüm hedefleri doğrultusunda kritik bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Canberra yönetimi, AUKUS (Avustralya, İngiltere, ABD üçlü güvenlik anlaşması) kapsamında nükleer güçle çalışan denizaltıların teslimatına yardımcı olacak bir tersanenin inşasını ilerletmek için 3,9 milyar Avustralya doları (2,76 milyar ABD doları) harcayacağını açıkladı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, söz konusu yatırımın Güney Avustralya eyaletinin Adelaide şehrindeki Osborne kasabasında yeni tersaneyi teslim etmek için peşinat olarak nitelendirdi. Albanese yaptığı açıklamada, "Osborne'daki denizaltı inşa tersanesine yatırım yapmak, Avustralya'nın konvansiyonel silahlı, nükleer enerjili denizaltılarını teslim etmek için çok önemli" ifadelerini kullanarak, inşaatın toplam maliyetinin gelecek yıllarda 30 milyar Avustralya doları olacağını savundu.

Güney Avustralya Başbakanı Peter Malinauskas ise peşinatın tersane için gerekli altyapının inşasına harcanacağını belirterek, "Bu sadece başlangıç" dedi.

AUKUS NEDİR?

2021 yılında duyurulan AUKUS, Avustralya'nın bugüne kadarki en büyük savunma yatırımıdır ve 2027'den itibaren ABD komutasındaki Virginia sınıfı denizaltıların Avustralya'da konuşlandırılması, 2030 yılında da Avustralya'ya birkaç Virginia denizaltısının satılması ve İngiltere ile Avustralya'nın yeni bir AUKUS nükleer denizaltı sınıfı inşa etmesini öngörmektedir. Osborne, Avustralya'nın ASC ile İngiltere'nin BAE Systems şirketlerinin, AUKUS anlaşmasının temel unsurlarından biri olan Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltı filosunu ortaklaşa inşa edeceği merkezdir.