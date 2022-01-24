Auschwitz-Birkenau kampında Nazi selamı veren Hollandalı turist gözaltına alındı

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:23

Yerel basında çıkan haberlere göre, 29 yaşındaki Hollandalı kadın turist, kampın kapısının önünde Nazi selamı verdi ve bu anların fotoğrafı kadının eşi tarafından çekildi.

Gözaltına alınan ve para cezası verilen kadın turist, Nazi selamını "şaka amaçlı verdiğini" savundu.

Polonya yasaları, Nazi propagandasına 2 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor.

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Oswiecim kasabasında kurduğu Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi, zehirli gazlara, ağır çalışma şartlarına ve tıbbi deneylere maruz bırakarak katletmişti.

Sovyet birliklerinin 1945'te Polonya'ya girmesiyle kampta tutulanlar kurtarıldı.