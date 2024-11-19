Austin, ABD'nin Filipinler'e olan bağlılığını bir kez daha teyit etti

Austin, Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro ile ihtilaflı Güney Çin Denizi kıyısındaki Palawan eyaletindeki askeri karargahta düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Çin'in Filipinler'e yönelik tehlikeli eylemlerini kınayan Austin, Filipin güçlerinin giderek daha istikrarsız hale gelen sularda silahlı bir saldırıya uğraması halinde ABD'nin müttefikini savunacağı uyarısını yeniledi.

Austin, ABD ile Filipinler arasındaki güçlü ittifakın yönetim değişikliklerinin "ötesine geçeceğine" olan inancını dile getirerek ABD'nin Filipinler'e olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Bakan Austin ayrıca, "ABD'nin Filipinler'in savunma kabiliyetlerini ve baskıya karşı koyma kapasitesini güçlendirme taahhüdünü" vurguladı.



Bakan Teodoro, Çin'in Batı Filipin Denizi'ndeki (WPS) münhasır ekonomik bölgesine erişim hakkını sürekli olarak reddettiğine işaret etti.

Teodoro, Çin'in WPS'nin çeşitli bölgelerinde Sahil Güvenlik gemileri ve balıkçı gemileri kisvesi altında "sahte askeri gemiler" kullandığını da dikkati çekti.

Bu arada, iki bakan, Washington'un Manila'ya sağlayacağı bazı silahlarla ilgili son derece gizli askeri istihbarat ve teknoloji alışverişini olası sızıntılardan korumak için bir anlaşma imzaladı.

Manila'daki Ulusal Savunma Bakanlığı, anlaşmanın gizli askeri bilgi alışverişinin güvenliğini sağlamayı amaçladığını ve böylelikle "daha yüksek kabiliyetlere erişim sağlanacağını açıkladı.

FİLİPİNLER, ABD İLE İTTİFAKI GÜÇLENDİRMEYE KARARLI

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ise basına yaptığı açıklamada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı seçim zaferinden ötürü kutladı ve ABD ile ittifakı güçlendirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Marcos, "Kendisine ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yönelik süregelen arzumuzu ifade ettim, ki bu ilişki olabildiğince derin bir ilişkidir çünkü çok uzun bir süredir devam etmektedir." dedi.