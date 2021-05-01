Austin: Ülkemizi savunmak için yeni bir vizyona doğru ilerlemeliyiz

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:50 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:50

Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.

Askeri gücün diplomasiyi desteklemesi gerektiğini vurgulayan Austin, "ABD silahlı kuvvetleri ABD diplomasisinden ayrı durmamalı, onun payandası olmalıdır. Ulusal gücümüzün tüm araçlarını kullanan bir dış politika geliştirmeliyiz." dedi.

Austin, hayatının son 20 yılını, eski savaşların sonuçlarıyla uğraşarak geçirdiğini belirterek "Sonraki büyük savaşı icra etme biçimimiz eski savaşlardan çok farklı olacak. Ülkemizi savunmak için yeni bir vizyona doğru ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ordusunun, dünyanın en büyük ve en geniş kabiliyete sahip gücü olmaya duyduğu güvenle yetinmemesi gerektiğinin altını çizen Austin, "Potansiyel rakiplerimiz bilinçli olarak üstünlüğümüzü dengelemek için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.