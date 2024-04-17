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Dünya

Avam Kamarasında onaylandı: 2009 sonrası doğanlar ömür boyu sigara alamayacak

İngiltere'de 2009 sonrası doğanların ömür boyu sigara alamayacağı şekilde, her yıl sigara alma yaşının alt sınırının artırılmasını öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında onaylandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Avam Kamarasında onaylandı: 2009 sonrası doğanlar ömür boyu sigara alamayacak
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Başbakan Rishi Sunak'ın kabine ve kendi partisindeki muhalefete rağmen desteklediği yasa tasarısı, Avam Kamarasında oylandı.

Avam Kamarasındaki oylama öncesi milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Victoria Atkins, sigara içmenin demanstan ölü doğumlara kadar çok sayıda hastalığın başlıca sebeplerinden biri olduğu belirtilerek her ay 75 bin kişinin sağlık kurumlarına sigara nedeniyle başvurduğunu anlattı.

Atkins, sigara kaynaklı ölümlerin yıllık 80 bin civarında olduğunu ifade ederek tütün kullananların üçte ikisinin uzun vadede sigara nedeniyle öleceği projeksiyonunu paylaştı.

Milletvekili Ian Paisley, Atkins'e sorusunda her gün market çalışanlarına yönelik 1300 saldırı yaşandığını ve bunun çoğunlukla yaş sınırı bulunan ürünleri almak isteyenlerden kimlik istenmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.

Paisley, hükümetin market çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı ne gibi önlemler alacağını sordu.

Giles Watling ise sorusunda kendisinin de geçmişte sigara içtiğini ancak daha kötü alışkanlıklara yönelerek sigarayı bıraktığını anlattı. Watling, elektronik sigaranın, tütün ürünlerini bırakmada faydalı olduğunu savunarak bu ürünün yasaklanmasına karşı olduğunu belirtti.

Atkins Paisley'e yanıtında marketlerdeki saldırılar konusunda İçişleri Bakanlığının çeşitli önlemler açıklayacağını ifade ederken Watling'e ise "İçeriği bağımlılık yapmak üzerine tasarlanmış. Amacımız hiçbir çocuğun bu tuzağa düşmemesi. Sigarayı bırakmak için elektronik sigaranın iyi bir yöntem olduğunu söylüyorsunuz. Sigara içmiyorsanız elektronik sigaraya başlamayın. Hiçbir çocuk elektronik sigara içmemeli." sözleriyle yanıt verdi.

- LORDLAR KAMARASI TASARIYI HAZİRANDA GÖRÜŞECEK

Konuşmaların ardından tasarının oylamasına geçildi. Tasarı, 67'ye karşı 383 oyla kabul edilirken parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarasının, tasarıyı haziranda görüşmesi bekleniyor.

Kral 3. Charles'ın onayının ardından yasalaşacak olan tasarı, 1 Ocak 2009 sonrası doğan çocukların ömür boyunca sigara alamayacağı şekilde her yıl sigara alma alt sınırının artırılmasını öngörüyor.

Tasarı yasalaşırsa küçük yaştakilere sigara satanlara mahkemeler tarafından uygulanan 2 bin 500 sterlinlik (Yaklaşık 100 bin lira) cezaya ek olarak olay yerinde 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) ceza da uygulanacak.

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