Avcıların savaşı! Anakonda yılanı ve timsahın ölümüne mücadelesi

Vahşi doğada hayatta kalma mücadelesinde, bazen en acımasız avcılar bile av olabiliyor.



Indiana'dan Kim Sullivan tarafından kameralara yakalanan bir görüntüde, bu ölümüne mücadelelerden biri saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde dev bir anakonda yılanı, sararak öldürmeye çalışırken, nefessiz kalan ve kurtulmaya çalışan bir timsah görülüyor.

ANAKONDA YILANI VE TİMSAHIN ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

İki hayvan arasındaki mücadele geçen yıl kaydedilmesine rağmen, bir sosyal medya hesbının paylaşımından sonra viral oldu.

Söz konusu görüntülerde anakonda yılanı ile timsahın yaklaşık 40 dakika süren mücadelesi görülüyor. Anakonda timsahı sıkıştırmaya devam ederken, timsah nefes almakta zorlanıyor. Sullivan'a göre, timsah kendini kurtarmak için su altına girmek zorunda kaldı.

Doğa videoları paylaşan bir sosyal medya hesabı görüntüleri, "Bu bir piton yılanı değil, bir anakonda." notuyla paylaştı.

ANAKONDA YILANI MI, TİMSAH MI KAZANDI?

Bazı kullanıcılar yorumlarında, 'mücadeleyi kimin kazandığını' sordu. Bazı kullanıcılar ise, mücadele sonunda hem timsahın hem de anakondanın bitkin olduğuna dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının merakını gideren cevap Sullivan'dan geldi. Sullivan, timsahın anakonda yılanını birkaç kez suyun altına çektiğini ve sonunda kurtulmayı başardığını söyledi.

Star Gazetesi