AVM'de can pazarı: Ölenlerin sayısı 60'a çıktı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından ekipler, enkazda arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezindeki bir dükkandan 30 civarında ceset çıkarmasının ardından, yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a ulaştı.

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga gönderilirken, onlarca kişiden hala haber alınamadığı belirtildi.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

