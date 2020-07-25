AA 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:30 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:30

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1740 artarak 80 bin 226'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 1772 artarak 51 bin 260'a ulaştı.



Ülkede Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 610 kişi hayatını kaybetti, 28 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

- Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1106 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve böylece vaka sayısının 63 bin 929'a çıktığını bildirdi.



Vakalardan 4 bin 529'ünün çocuk ve 8 bin 274'ünün sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, iyileşen sayısının 611 artarak 35 bin 497, ölü sayısının 19 artışla 1590 olduğunu kaydetti.

Son verilerle ülkede günlük vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 26 bin 842 kişinin tedavisi sürüyor.



Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

- Kırgızistan

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ve zatürre vakaları ile can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da, son 24 saatte vaka sayısı 877 artarak 32 bin 124'уe çıktı.



Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı 38 artışla 1249'a yükseldi.



Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 19 bin 203 kişi iyileşti.



- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 474 artarak 19 bin 653'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 3 artarak 107'ye çıktığı bildirildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 269 artarak 10 bin 472'ye ulaştığı kaydedildi.



Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 9 bin 74 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.



Ülkede hafta sonları tüm araçların hareketinin yasaklandığı sert karantina uygulanıyor.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 383 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 36 bin 996'ya çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 700'e yükseldi.



Bugüne kadar 155 bin 664 testin yapıldığı ülkede 26 bin 243 kişi iyileşti, 9 bin 833 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, vaka sayısının 1158'e, iyileşenlerin sayısının da 5 artarak 917'ye yükseldiği bildirildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 936 kişi karantinada, 268 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.



