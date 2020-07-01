AA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:55 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:55

Kazakistan'da bugüne kadar ayrı tutulan asemptomatik (belirtisiz) Kovid-19 vaka sayısının, hastalık semptomu bulunan vaka sayısına dahil edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 kat arttı.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1604 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 41 bin 65'e yükseldi.



Virüsten 550 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 558'e ulaştı.



Sağlık Bakan Yardımcısı Lyudmila Byurabekova, tedavisi devam eden 27 binden fazla hastanın 249'unun çocuk olduğunu belirtti.



Byurabekova, son bir günde tespit edilen yeni vakaların 489'unda hastalık semptomlarının bulunduğunu aktardı.

- Ukrayna'da vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 664 kişinin virüse yakalandığını ve böylece Kovid-19 vaka sayısının 44 bin 998’e çıktığını kaydetti.



Vakalardan 3 bin 270’inin çocuk ve 6 bin 765’inin sağlık personeli olduğunu belirten Stepanov, şimdiye kadar 666 bin 147 Kovid-19 testinin yapıldığını söyledi.



Stepanov, iyileşen sayısının 433 artışla 19 bin 548, ölü sayısının 14 artarak 1173 olduğunu ifade etti.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına hazırlık yapılması gerektiğini belirtmişti.

Salgın riskinin artması üzerine karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmıştı.

- Ermenistan'da ölü sayısı 450'yi geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 523 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 26 bin 65'e çıktı. Ölü sayısı da 10 artarak 453'e yükseldi.

Bugüne kadar 113 bin 665 test yapılan ülkede, 14 bin 563 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ülkede, 10 bin 900 hastanın tedavisi sürüyor.

- Özbekistan’da vaka sayısı 8 bin 627 oldu



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısı 242 artışla 8 bin 627'ye çıktı.

Ülkede 113 hasta daha sağlığına kavuştu ve böylece taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 682'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 176 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 64 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kovid-19 nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da, 2 bin 919 hastanın tedavisi sürüyor.

- Gürcistan'da 3 vaka daha

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 934'e yükseldi.

Bugüne kadar virüsten 794 kişinin iyileştiği Gürcistan'da son 10 gündür günlük vaka sayısı 3'ü geçmiyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 242 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 80 kişi karantinada bulunuyor.