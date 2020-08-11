AA 11 Ağustos 2020 Salı 11:25 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:25

Ukrayna'da Kovid-19 günlük vaka sayısı bir haftadan fazla süredir 1000'in üzerinde görülürken, toplam vaka sayısı 83 bini geçti.



Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1158 artarak 83 bin 115'e, ölü sayısının ise 29 artarak 1951'e çıktığını bildirdi.



Stepanov, 575 kişinin sağlığına kavuştuğunu ve iyileşenlerin sayısının 44 bin 934'e ulaştığını belirtti.



Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 36 bin 230 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.



Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gün art arda 1400'ün üzerinde görülmüştü.

- KAZAKİSTAN'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 722 artarak 100 bin 164'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1179 artarak 73 bin 702'ye ulaştı.



Bugüne kadar 1269 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 25 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.



Kovid-19 belirtileri olan ancak test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 13 bin 337'ye, zatürreden ölenlerin sayısı 173'e çıktı.



Temmuz başında vaka sayısının hızla artması nedeniyle uygulanan karantina rejiminin duruma göre gevşetilmesi bekleniyor.

- ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 477 artarak 31 bin 545'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının 4 artışla 202'ye çıktığı bildirildi.



İyileşenlerin sayısının 433 artarak 22 bin 992'ye ulaştığı, böylece hastaların yüzde 73'ünün iyileştiği aktarıldı.



100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 351 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

- KIRGIZİSTAN

Kırgızistan'da günlük vaka ve can kaybı sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 278 artarak 40 bin 455'e, ölü sayısının 4 artışla 1478'e çıktığını bildirdi.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 32 bin 734 kişi iyileşti.



Bişkek, Oş ve Narın şehirlerinde salgınla mücadelede kullanılacak toplam 270 yataklı hastanelerin inşaatı sürüyor.

- ERMENİSTAN

Ermenistan'da dün 4 ayın ardından ilk kez 50'nin altına inen günlük vaka sayısı bugün yeniden yükselişe geçti.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 593'e çıktı. Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha yaşamını yitirdi ve virüs kaynaklı ölü sayısı 803'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 33 bin 157 kişi iyileşti, 6 bin 399 kişinin tedavisi sürüyor.

- GÜRCİSTAN

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1305'e, yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 44 artarak 1054'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 279 kişi karantinada, 279 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.